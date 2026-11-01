La empresaria y especialista en educación financiera Truelany Guerra, fundadora y CEO de The Money Tribe, publicó en Perú “Libera tu poder inversionista”, un libro que busca acercar los conceptos de ahorro, inversión y planificación patrimonial a las mujeres interesadas en fortalecer su autonomía económica.

La obra, publicada el 5 de octubre bajo el sello Paidós Empresa de Editorial Planeta, reúne en 168 páginas herramientas para comprender el funcionamiento del dinero, conocer alternativas de inversión y evaluar decisiones financieras con una perspectiva de largo plazo.

El libro está dirigido especialmente a mujeres que, pese a generar sus propios ingresos, consideran que invertir es una actividad compleja, riesgosa o reservada para personas con conocimientos especializados.

Mujeres peruanas ganan el 76 % de los ingresos de los hombres, según INEI

La publicación aparece en un contexto de diferencias económicas entre hombres y mujeres. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre julio de 2024 y junio de 2025 el ingreso laboral promedio mensual de las mujeres fue de S/ 1.526,90, mientras que el de los hombres alcanzó S/ 2.009,30.

Esto significa que las mujeres percibieron, en promedio, el 76 % de los ingresos laborales de los hombres, una diferencia de S/ 482,40 mensuales.

A esta situación se suman las dificultades para acceder y utilizar los servicios financieros. El Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, elaborado con Ipsos, reveló que en 2024 solo el 22 % de las mujeres peruanas alcanzó el nivel más alto de inclusión financiera, frente al 30 % de los hombres.

Estos indicadores reflejan diferencias en el acceso, uso y percepción de los productos financieros, aspectos relacionados con las oportunidades de ahorro y planificación económica.

¿Qué enseña el libro “Libera tu poder inversionista”?

A lo largo de sus capítulos, Truelany Guerra desarrolla conceptos relacionados con la organización de las finanzas personales, las diferencias entre ahorrar e invertir y la importancia de establecer objetivos económicos.

La autora también aborda la planificación para la jubilación, los fundamentos del mercado bursátil y la evaluación de alternativas de inversión de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada persona.

Uno de los planteamientos centrales del libro es que la construcción de patrimonio requiere tiempo, información y una evaluación de los riesgos, en lugar de concentrarse únicamente en la búsqueda de ganancias inmediatas.

La propuesta busca que las lectoras comprendan que ahorrar e invertir cumplen funciones diferentes dentro de la planificación financiera. Mientras el ahorro permite reservar recursos para necesidades futuras, invertir implica asumir distintos niveles de riesgo con la expectativa de obtener una rentabilidad, que no está garantizada.

Feminismo financiero y autonomía económica de las mujeres

Guerra también introduce el concepto de feminismo financiero, que relaciona el acceso al conocimiento económico con la posibilidad de que las mujeres administren sus recursos y participen de manera informada en las decisiones sobre su patrimonio.

Desde esta perspectiva, la autora plantea que la autonomía económica no depende únicamente de generar ingresos, sino también de conocer las herramientas disponibles para organizar el dinero, establecer metas y prepararse para diferentes etapas de la vida.

Truelany Guerra fundó The Money Tribe en 2020, después de una trayectoria de 15 años en Procter & Gamble. De acuerdo con su biografía publicada por Editorial Planeta, su proyecto de educación financiera ha alcanzado a más de 100 mil mujeres mediante distintas plataformas.

¿Dónde conseguir “Libera tu poder inversionista” y cuánto cuesta?

El libro se encuentra disponible en Perú en formato físico. Editorial Planeta consigna un precio de referencia de S/ 69,90 para la edición de tapa blanda, aunque las librerías pueden ofrecer descuentos o promociones.