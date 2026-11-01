La histórica Casa Entre Nous, ubicada en el jirón Ica 426, en el Centro de Lima, abrió sus puertas al público con la cuarta edición de DIP Restaura 2026, una exposición que integra propuestas contemporáneas de diseño de interiores con la conservación del patrimonio arquitectónico de la capital.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú (DIP), presenta la intervención de 20 ambientes del inmueble, con la participación de 31 diseñadores, arquitectos y paisajistas. La muestra puede visitarse hasta el 13 de diciembre de 2026.

La casona, situada a media cuadra del Teatro Municipal de Lima, está declarada Patrimonio Monumental de la Nación y se encuentra dentro del Centro Histórico de Lima, zona inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Una casona histórica vinculada al desarrollo cultural de las mujeres

La historia de Casa Entre Nous está relacionada con una institución fundada por mujeres a comienzos del siglo XX. El 2 de diciembre de 1911, Francisca “Paquita” Benavides Diez Canseco impulsó la creación de la Asociación Entre Nous como un espacio para el encuentro, la lectura y el desarrollo intelectual femenino.

La asociación surgió en una época en la que las mujeres buscaban ampliar su participación en la vida cultural de Lima, mediante actividades vinculadas con la educación, el intercambio de ideas y la literatura.

Décadas después, en 1948, la institución adquirió la casona que actualmente ocupa en el jirón Ica. Tras un proceso de restauración dirigido por el arquitecto Rafael Marquina, el inmueble fue inaugurado como sede de la asociación el 10 de mayo de 1952.

Diseñadores y arquitectos intervienen 20 ambientes de Casa Entre Nous

La exposición reúne propuestas de interiorismo que buscan dialogar con las características arquitectónicas de la casona, incorporando materiales, mobiliario y soluciones de diseño contemporáneo.

Mari Cooper, presidenta de la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú, destacó que la iniciativa busca acercar el patrimonio histórico a nuevos públicos y promover su valoración.

“Casa Entre Nous nos permite acercarnos a la historia de una institución que ha mantenido vivo su aporte cultural a lo largo del tiempo y promover que más personas conozcan y valoren los espacios que forman parte de la memoria del Centro Histórico de Lima”, señaló Cooper en el comunicado de presentación de DIP Restaura 2026.

La representante también resaltó el trabajo conjunto de los profesionales participantes y las empresas que colaboran con materiales, acabados y equipamiento para el desarrollo de las intervenciones.

PROLIMA acompaña el proceso de recuperación del inmueble

La intervención cuenta con el acompañamiento del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (PROLIMA), organismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima especializado en la recuperación y puesta en valor de inmuebles patrimoniales.

María Rosa Álvarez-Calderón Larco, presidenta de la Asociación Entre Nous en el Perú, explicó que la colaboración con los profesionales del diseño permite incorporar nuevos usos a los ambientes de la casona sin perder de vista sus características históricas.

“Abrir las puertas de nuestra casa a la Asociación de Diseñadores de Interiores del Perú es una oportunidad para compartir el legado con nuevas generaciones”, manifestó.

Durante los trabajos de recuperación también se identificaron elementos históricos, como vestigios de pintura mural del siglo XVIII, restos de policromía en la portada del segundo piso y un antiguo pozo de agua, de acuerdo con información publicada tras la inauguración.

DIP Restaura 2026 rinde homenaje al legado de las mujeres de Entre Nous

Además de mostrar propuestas de interiorismo, esta edición busca reconocer la trayectoria de las mujeres que impulsaron Entre Nous y contribuyeron a mantener sus actividades culturales.

La exposición recupera la memoria de una asociación que promovió la lectura y el intercambio intelectual femenino desde 1911, al tiempo que plantea nuevas formas de utilizar y conservar un inmueble histórico.

La apertura de Casa Entre Nous forma parte de un proceso de reactivación cultural y preservación iniciado en 2024 por la asociación, en coordinación con PROLIMA.

¿Cuánto cuesta visitar Casa Entre Nous y hasta cuándo estará abierta?

La exposición estará disponible hasta el domingo 13 de diciembre de 2026. El precio de la entrada general es de S/ 30, mientras que la tarifa preferencial es de S/ 15 para adultos mayores, estudiantes, adolescentes de 12 a 17 años y personas inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Los boletos pueden adquirirse en la boletería del inmueble y mediante la plataforma oficial de DIP Restaura.

DIP Restaura 2026 — Casa Entre Nous

Jirón Ica 426, Cercado de Lima, cerca del Teatro Municipal.

Del 30 de octubre al 13 de diciembre de 2026.

Entrada general: S/ 30

Entrada preferencial: S/ 15

La exposición permite conocer ambientes de una casona del Centro Histórico de Lima que forma parte de la memoria arquitectónica y cultural de la ciudad, mientras presenta propuestas actuales de diseño y conservación.