La Universidad Ricardo Palma (URP) organizará un concierto gratuito el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 7:00 p. m., en el auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi, ubicado en el distrito limeño de Miraflores.

La presentación se realizará como parte de las actividades por el 57.º aniversario de la universidad y las celebraciones por el Día del Músico.

El espectáculo reunirá a cinco elencos universitarios integrados por estudiantes, egresados y docentes, quienes interpretarán diferentes géneros musicales en una jornada abierta a la comunidad.

Cinco agrupaciones participarán en la gala musical

La programación incluirá la participación del Orfeón de Quenas, dirigido por el maestro Sigi Velásquez, con una propuesta centrada en la música tradicional peruana.

También se presentará el grupo juvenil Canta Palma, bajo la dirección de Marco Iriarte, y el Coro Polifónico Oficial de la Universidad Ricardo Palma, conducido por Ivette Varona.

El concierto contará además con la agrupación Todas las Voces, conformada por docentes de la casa de estudios.

El cierre estará a cargo de la Banda Sinfónica de la URP, dirigida por los maestros Felipe Ubillús y Rosario Púñez.

De esta manera, los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones corales, música instrumental y repertorios tradicionales en un mismo escenario.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito por el Día del Músico?

Ingreso gratis

Jueves 19 de noviembre de 2026

7:00 p.m.

Centro Cultural Ccori Wasi

Av. Arequipa 5198, Miraflores, Lima

Público en general

Ingreso libre. No se ha informado de inscripción previa.

El auditorio cuenta con una capacidad referencial de 220 personas, según la información institucional de la URP. El ingreso estará sujeto a la capacidad del local.

¿Cómo obtener más información sobre el evento?

La universidad puso a disposición del público dos canales para resolver consultas sobre la programación y las condiciones de acceso.

Los interesados pueden escribir al correo extension.cultural@urp.edu.pe o comunicarse por WhatsApp al +51 945 074 621.