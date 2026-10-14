Darwin Hugo Carbajal Marca (27), alias “Huaraca”, fue intervenido en el Cercado de Arequipa cuando conducía un bus de transporte público. La Policía lo vinculó con los disturbios registrados durante el paro del 14 de agosto, pero su captura se produjo por una requisitoria vigente por lesiones correspondiente a otro proceso.

El investigado fue intervenido alrededor de las 11:00 horas de hoy en la intersección de las avenidas Jorge Chávez con Paucarpata, cuando conducía un bus de la empresa Tiabaya San José, de placa DAI-210.

De acuerdo con la investigación realizada por la PNP, Carbajal fue reconocido previamente como uno de los sujetos que habría participado en los disturbios registrados durante la protesta por el incremento del precio de los combustibles.

Durante aquella jornada, un grupo de manifestantes atacó con piedras y golpes a vehículos que continuaban prestando servicio pese al paro. Entre las unidades afectadas estuvo una combi que transportaba escolares en el distrito de Sachaca.

Era buscado. Sin embargo, su captura no se produjo directamente por esos hechos. Al momento de la intervención, los agentes consultaron sus datos en el sistema policial y detectaron que registraba una requisitoria vigente con orden de captura por el delito de lesiones.

La requisitoria fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Islay por el delito de lesiones. Por esa razón, Carbajal quedó detenido y será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.