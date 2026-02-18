El caudal del río Ocoña se incrementó de manera alarmante hasta alcanzar los 900 metros cúbicos por segundo, provocando severos daños en diversas zonas del valle. El aumento del volumen de agua destruyó varias bocatomas y diques en los sectores de Zurita, Santa Elena, la parte baja del anexo de Pueblo Viejo y Mollebamba, afectando también extensos cultivos de arroz que estaban listos para cosecha.

El jefe de la oficina de Ocoña de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Ricardo Arbañil, informó que el incremento del caudal se produjo de forma “temeraria”, generando gran preocupación entre los agricultores. No obstante, precisó que el martes el nivel del río descendió de manera favorable, lo que ha permitido a los hombres del campo iniciar trabajos de emergencia para reforzar los diques dañados.

El martes reforzaron la defensa ribereña del río, pero temen el colapso (Foto: Difusión)

Ante la emergencia, el Gobierno Regional de Arequipa envió dos cargadores frontales y tres volquetes, maquinaria que actualmente es administrada por la Junta de Usuarios del distrito de Ocoña. Sin embargo, las autoridades y pobladores consideran que el apoyo resulta insuficiente, debido a que las zonas de mayor riesgo se concentran en el valle de Ocoña y Urasqui.

Según se informó, es urgente reforzar al menos 600 metros de defensas ribereñas, trabajos que serán ejecutados de manera conjunta entre la ANA, la Junta de Usuarios de Ocoña, la Agencia Agraria y la Municipalidad Distrital.

Los agricultores de las distintas comisiones de regantes también aportan recursos económicos para la compra de combustible y continuar los trabajos de refuerzo en Mollebamba. De no contenerse el avance del río en este punto crítico, más de 300 hectáreas de arroz podrían inundarse. Además, el agua podría llegar hasta la plaza de armas del distrito, dañar la vía carrozable y dejar incomunicados a más de 50 pueblos de Ocoña, Urasqui, Iquipí y San Juan de Chorunga.

VIDEO RECOMENDADO