A un día de conmemorar el 485 aniversario de la fundación de Arequipa, se llevó a cabo hoy la ceremonia protocolar que dio inicio a las celebraciones. Las actividades comenzaron a las 9:00 horas con el izamiento del pabellón nacional y la bandera de Arequipa.

El evento contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien asistió en representación del Ejecutivo. También estuvo presente la congresista por Arequipa, María Agüero Gutiérrez, la única de los seis legisladores que representan a la región.

En el acto protocolar, también participó el gobernador Rohel Sánchez, el prefecto regional Francis Alarcón, el alcalde Víctor Hugo Rivera, consejeros, regidores y otros representantes de diversas instituciones públicas.

A las 9:30 empezó la Misa y Te Deum en la Basílica Catedral de Arequipa, mientras que la sesión solemne está programada para las 10:30 horas en el Teatro Municipal.

La jornada de hoy también incluye la tradicional Entrada de Ccapo, que se realizará en dos versiones: la de Cayma y la de la Mancomunidad Sur Oriental.

La actividad de Cayma comenzará a las 12:00 horas desde el estadio La Tomila, recorriendo las avenidas Ramón Castilla, Bolognesi, Cayma, Ejército, hasta llegar a la Plaza de Armas. Por su parte, la Entrada de la Mancomunidad Sur Oriental iniciará a las 10:00 horas en la Villa Olímpica de Socabaya, pasando por las avenidas Socabaya, EE.UU., Dolores, Los Incas, Alcides Carrión, Salaverry y la calle Álvarez Thomas, también con destino a la Plaza de Armas.

