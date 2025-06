Miles de personas por vivir lejos de un centro de salud optan por no realizarse chequeos preventivos o en casos extremos, no tienen el dinero para pagar por atención médica. Es la situación que viven pobladores del distrito de Tiabaya, donde funciona el primer centro descentralizado de atención municipal.

El local se ubica en el pueblo joven 8 de Diciembre donde a la vez funciona el Centro Cívico. En este lugar pobladores vulnerables o que estén lejos de una posta médica pueden atenderse en medicina general completamente gratis y está enfocado en la prevención de cualquier enfermedad.

La idea nació desde hace dos años cuando el burgomaestre, Godofredo Valdivia, vio que en el Centro Cívico habían espacios que no eran usados. Al evaluar la infraestructura de tres pisos y que solo utilizaban el primero, decidió implementar este centro médico con más de ocho ambientes para atender a su población.

“Vimos que tenía una infraestructura sin usar y que podía adecuarse. Hay mucha gente que no acude a realizarse chequeos porque la atención en un centro médico u hospital demora, por eso nace este centro de atención municipal, para toda la población de Tiabaya sobre todo para los más vulnerables”, contó Delgado.

En febrero de este año inauguraron el lugar con espacios para las áreas de Medicina General, Psicología, Odontología, Trabajo Social, Asesoría Legal, Enfermería, Nutrición, Fisioterapia y otros más. Su horario de atención es de lunes a viernes de 7:30 hasta las 15:45 horas.

SERVICIOS

Para cada ambiente tienen su debido profesional, en la entrada está el área de Admisión a donde llegan los pacientes para identificarse y abrir una historia clínica. Después son derivados a Trabajo Social donde pasan por la verificación de su vulnerabilidad y de acuerdo a ello darle la prioridad.

“No negamos la atención a nadie, pero sí la priorizamos. Primero están los que no tienen recursos económicos para tratarse en una clínica o que necesitan urgente intervención. De acuerdo a esa clasificación se le atiende, sobre todo en Odontología procuramos que sean personas vulnerables”, detalló el alcalde.

PASOS

Después de Trabajo Social se lleva a la persona al ambiente donde será atendido. A la fecha ya tienen 449 pacientes que acuden a diferentes áreas. De ese grupo hay niños con habilidades especiales, personas con adicciones, adultos mayores que necesitan ser escuchados y otros que van por asesoría legal.

El área con más demanda es Odontología donde llegan hasta 35 personas al día y por ello se programan fechas para cubrir la atención a todos. Este ambiente cuenta con dos profesionales tanto para adulto como para niños. Además de tener los implementos para curar caries, hacer radiografías y velar por el cuidado dental.

Le sigue Psicología donde niños con autismo u otras habilidades especiales son cuidados por cinco profesionales También tienen el área de orientación vocacional y para atender a las personas con algún vicio como el alcohol. Cuentan con el ambiente más grande que está en el tercer piso.

“Mi mami vino primero para atenderse y me dijo que también tenían psicólogos para que me orienten a elegir qué carrera quiero estudiar, por eso vine. Las señoritas son muy amables y me están apoyando, me escuchan. Estoy muy feliz porque nosotros no teníamos para pagar a un psicólogo”, comentó una menor que acudió al lugar.