Un incendio de gran magnitud se registró al mediodía de este miércoles 19 de agosto; puso en riesgo a pacientes y afectó varios ambientes del área de psiquiatría del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. El fuego, aparentemente provocado, consumió parte de la chatarra acumulada por años en la parte posterior del nosocomio.

El material, entre camas, camillas, colchonetas e incluso vehículos en desuso, fue consumido por el fuego que inició alrededor de las 12:00 horas y, según las primeras diligencias, se originó en un sector de pasto seco cercano, que, impulsado por el viento, se extendió hacia la chatarra, generando una densa humareda negra.

Ante el riesgo, el hospital evacuó a todos los pacientes y al personal médico del área de psiquiatría. Sin embargo, las llamas terminaron afectando algunos ambientes.

El personal del hospital intentó contener las llamas con extintores hasta la llegada de los bomberos, quienes controlaron la situación minutos más tarde.

FUEGO HABRÍA SIDO PROVOCADO

Al respecto, el director del nosocomio, Carlos Medina, indicó que el incendio habría sido provocado por un paciente, por lo que se espera la intervención de la PNP para determinar responsabilidades.

De acuerdo al reporte policial, Juan Javier G. Z. fue intervenido por agentes de la comisaría PNP Palacio Viejo, al ser hallado como presunto responsable del incendio.

Asimismo, el subdirector del hospital informó que uno de los vigilantes resultó afectado tras inhalar el humo y fue trasladado de emergencia para su atención inmediata.

CAYÓ PROCESO DE VENTA DE CHATARRA

De acuerdo a Carlos Medina, dicho material inflamable de aproximadamente 20 toneladas lleva años esperando ser vendido, pero el proceso de venta nunca se concretó.

“Nosotros hemos lanzado el proceso de venta, pero no había postores, porque no hubo buenas gestiones. Cada cosa debía tener valorización. Cuando se ha hecho el inventario, se debió hacer bien. Años para vender este material; toda la chatarra es incluso de la época COVID-19″, informó el galeno.

LEA TAMBIÉN: Venden chatarra del hospital Honorio Delgado Espinoza para instalar equipos nuevos