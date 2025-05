La I.E. 40202 Charlotte, ubicada en Ciudad de Dios, del distrito de Yura, recibió el pintado de aulas y fachada gracias a la comuna distrital. Sin embargo, la directora Marta Huanca alertó que seis aulas del plantel están declaradas inhabitables por Defensa Civil y requieren demolición urgente.

“El pabellón fue construido por padres de familia sin soporte técnico, y ya tiene más de cinco años inhabilitado”, explicó la directora. Pese a los trabajos recientes, señala que aún hay necesidades estructurales graves que no han sido atendidas en los más de 40 años de vida institucional del colegio.

Estas seis aulas solían albergar a unos 180 alumnos de primaria y secundaria. Actualmente, esos estudiantes ocupan ambientes improvisados como la biblioteca, sala de profesores y laboratorios, lo que afecta el normal desarrollo de las clases.

“Se han dividido espacios, pero no cuentan con las condiciones adecuadas: no hay ventilación ni mobiliario suficiente”, advirtió Huanca. Por ello, insistió en que se necesita no solo la demolición del pabellón, sino su reemplazo por aulas nuevas.

FALTA DE PERSONAL

Además, denunció la falta de personal: “Solo tenemos un trabajador de mantenimiento para primaria y secundaria; en inicial, no hay ninguno. También falta personal de guardianía”, dijo. A ello se suma el crecimiento sostenido de la población estudiantil.

Actualmente, la institución alberga a unos 1.400 estudiantes entre los niveles de inicial, primaria y secundaria. Cada año llegan más alumnos, pero la infraestructura no crece al mismo ritmo, lo que obliga a rechazar nuevas matrículas.

Huanca informó que la UGEL Norte conoce estas carencias. “Hemos enviado informes, pero nos dicen que no hay presupuesto. La decisión depende del Ministerio de Educación”, sostuvo. La directora pidió mayor atención para mejorar las condiciones del plantel.