La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa (ASIEPRA) alertó que la cantidad de academias y locales informales que funcionan como colegios se ha incrementado en aproximadamente 20% en comparación con el año pasado, a pocas semanas del inicio del año escolar.

El representante de ASIEPRA, Rusbel Begazo, recordó que toda institución educativa debe contar con tres documentos obligatorios: la autorización de la Gerencia Regional de Educación, el certificado de Defensa Civil y la licencia municipal. Sin embargo, señaló que muchas academias cambian de rubro y operan como colegios sin cumplir la normativa, incluso matriculando alumnos en locales que no reúnen condiciones mínimas de seguridad, a través de una “estrategia” para burlar la norma.

“Solo en el Cercado de Arequipa existen cerca de 14 academias que funcionan en casonas o viviendas y ya están operando como colegios. Algunos locales se prestan como ‘vientres de alquiler’, donde los estudiantes asisten a un lugar informal (sede del colegio), pero figuran matriculados en colegios que sí cuentan con autorización”, advirtió Begazo.

Según ASIEPRA, estos locales informales se concentran en zonas del Cercado en las calles como Ayacucho, Melgar, Jerusalén y Goyeneche, así como en distritos como Cerro Colorado, Miraflores, Cayma y Alto Selva Alegre.

La asociación pidió que las clausuras se realicen antes del inicio de clases, previsto para fines de febrero e inicios de marzo, para evitar perjuicios económicos y académicos a los estudiantes y sus familias.

