Los pobladores de la comunidad originaria de Chilcaymarca, en la provincia de Castilla, protestaron esta mañana en el puente Badén para exigir a la minera Buenaventura una solución por la pérdida de fuentes de agua que, según denuncian, afecta a la población desde hace varios años.

El presidente de la comunidad, Ítalo Japallasa, señaló que los comuneros están cansados de esperar el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa. Afirmó que desde el año 2004 se establecieron al menos seis compromisos, pero que hasta ahora no han encontrado una solución concreta al problema del agua.

Según el dirigente, los manantiales y ojos de agua de Chilcaymarca se han ido secando y esto afecta las actividades de agricultura y ganadería. La situación, sostuvo, se vuelve más crítica hacia fin de año, cuando deben racionalizar el uso del líquido.

Japallasa atribuyó el problema a la actividad minera en la zona de Chiqmua. Explicó que la actividad minera habría interrumpido el recorrido natural del agua y afectado las fuentes que abastecían a la comunidad.

El dirigente, quien dijo conocer el funcionamiento de las labores en el interior de la mina por haber trabajado como minero, afirmó que existen filtraciones de agua dentro de las instalaciones. “Como mineros que trabajamos en interior mina, sabemos sobre las filtraciones de agua en diferentes puntos y ellos bombean a la superficie, hacen el tratamiento y lo derivan al río”, señaló.

Aunque reconoció que el cambio climático también influye en la disponibilidad de agua, sostuvo que la comunidad considera que el problema de sus manantiales responde principalmente a la alteración de las fuentes naturales.

Los comuneros pidieron una reunión con representantes de Buenaventura que tengan capacidad para tomar decisiones. Japallasa cuestionó que hasta ahora las conversaciones se hayan dado principalmente con personal del área de asuntos sociales, al considerar que no puede asumir compromisos definitivos en nombre de la empresa.

RESPUESTA DE MINERA

Durante la protesta, César Rondinelli, superintendente de Asuntos Sociales de Buenaventura, llegó al sector acompañado de otros trabajadores. En un primer momento no respondió al pedido de los comuneros y, en cambio, solicitó autorización para permitir el tránsito de las cisternas encargadas de evacuar lodo de la planta de tratamiento hacia la zona de relaves en la zona de R-4.

El representante de la empresa argumentó que de continuar acumulando lodos, producto de la labor minera, podrían generar un impacto negativo de contaminación. El pedido provocó la reacción de los pobladores, quienes insistieron en que su principal demanda es resolver el problema de las fuentes de agua.

Representante de la minera Buenaventura no pudo atender el pedido de los pobladores de Chilcaymarca (Foto: Captura de trnasmisión Orcopampa Al Día)

Finalmente, antes de retirarse, Rondinelli señaló que la empresa designará a representantes para iniciar un diálogo con los comuneros. Los pobladores esperan que en esa reunión participen funcionarios con capacidad de decisión y que se establezcan compromisos concretos frente a su reclamo por el agua.

Los comuneros permitieron el tránsito de todas las unidades que circulaban por la vía, a excepción de la empresa Buenaventura.