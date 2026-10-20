La seguridad y el desarrollo de las zonas fronterizas concentraron parte de la agenda del XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, realizado en Palacio de Gobierno.

Durante la sesión plenaria, la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre ambos países ante problemas como la minería ilegal, la trata de personas y la delincuencia transnacional.

Fujimori sostuvo que los desafíos compartidos exigen una respuesta coordinada y también mencionó los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

“Enfrentar flagelos como la minería ilegal, la trata de personas, son retos enormes. Y si a eso le sumamos el fenómeno El Niño, pues yo creo que ahora más que nunca estamos obligados a trabajar juntos y en equipo”, afirmó. Además, destacó que los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998 sentaron las bases para fortalecer la relación bilateral.

Por su parte, Noboa planteó que las medidas de seguridad deben ir acompañadas de inversiones que mejoren las condiciones de vida en las localidades fronterizas.

“Sabemos que una frontera sin desarrollo es vulnerable, por lo que recuperar la seguridad también significa dinamizar las economías locales y acelerar las obras de infraestructura pendientes, como la conectividad vial y el apoyo a nuestros transportistas”, señaló.