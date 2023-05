Tras la denuncia de la desaparición del ciudadano Milton Lerma Bustinza (56) ocurrida el último domingo durante su retorno del santuario de la Virgen de Chapi, el comando regional de la Policía ha dispuesto el despliegue de tres equipos de búsqueda que tendrán el apoyo de dos drones y del fino olfato de ‘Wally’, un perro entrenado para estas labores.

El general Ghino Malaspina, jefe de la IX Macrepol sostuvo que los equipos de búsqueda conformados por efectivos de la Unidad de Trata de Personas y Alta Montaña de la PNP, se han trasladado hasta el santuario para evaluar primero las posibles rutas que pudo haber tomado el peregrino para retornar a Arequipa, después de haber participado de una misa la tarde del domingo.

Además del apoyo que tendrán desde el aire con el vuelo de los drones, los efectivos que recorrerán la ruta a pie, tendrán el apoyo de “Wally” , un experimentado perro de raza Golden Retriever que está capacitado para la búsqueda de personas. Ya ha participado en anteriores labores de ubicación como en 2018 cuando ayudó a encontrar a Marcelino Huarcapuma Laucata (80), quien se había perdido en el desierto del distrito de La Joya.

También ha recorrido zonas agrestes como el cañón del Colca, en la provincia de Caylloma, donde recorrió varios kilómetros por las quebradas en busca de la turista belga Natacha de Crombrugge, quien finalmente fue hallada sin vida después de 8 meses. sus restos fueron hallados entre dos rocas en el río Colca, a la altura del sector Tultinza, distrito de Huambo

Conocía el camino

Lola Vargas Peñafil, reiteró que la tarde del domingo, mientras escuchaban la misa de bienvenida, su esposo le dijo que volvería a pie hacia Arequipa y a pesar de su negativa, él se retiró en un momento de distracción de ella, su hijo y su nieto. “Aunque lo buscamos no lo encontramos y ya no lo volvimos a ver. Tenía la esperanza de que llegara solo el lunes porque conocía el camino, ya hemos ido en anteriores oportunidades a Chapi. Pero no ocurrió y por eso el martes hicimos la denuncia”, dijo.

Lola Vargas muestra la última foto que se tomó junto a su esposo en Chapi antes de que desapareciera mientras escuchaban misa la tarde del domingo

La esposa de Milton Lerma agregó que en 2020 ocurrió un hecho similar, dijo que desde su casa ubicada en Mariano Melgar, vio un incendio en las faldas del volcán Misti y por curiosidad caminó a la zona y se extravió. En aquel entonces también hizo la denuncia de su desaparición, pero después de tres días apareció en su vivienda.

“Yo tengo la esperanza de que va a aparecer y la Policía nos está ayudando a buscarlo. Tengo fe en que va a parecer y si alguien lo ve por favor puede llamar al 964690233 para darnos información”, dijo Lola Vargas mientras mostraba la última foto que se tomó junto a su esposo en el santuario de Chapi y ha sido difundida en las redes sociales para la búsqueda.