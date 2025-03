Un adulto mayor de 91 años de edad quedó postrado en una cama sin poder movilizarse tras ser atropellado cuando iba a comprar pan en el distrito de Socabaya, Arequipa. El conductor decidió fugarse y ahora los familiares del anciano piden su captura.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y el vehículo rojo de marca Hyundai tiene la placa V6I-341, siendo la propietaria Marlene Álvarez Luque, según Sunarp.

“Por un acto de humanidad el conductor debió bajar y auxiliar a mi abuelito, pero no lo hizo, se fue sin importarle. Mi abuelito no estaba mal y podía realizar sus actividades con normalidad. Ahora está postrado sin poder hacer nada. Pusimos la denuncia y nos dijeron que no hay un hecho en flagrancia”, reclamó uno de los familiares.

Otro de los familiares narró que escuchó el grito del adulto mayor cuando fue atropellado y observó como su pariente estaba tirado en la pista sin poder moverse. “Ayúdennos por favor a encontrar a este chofer quien no tuvo piedad por el abuelito”, indicó.