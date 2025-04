Los familiares y vecinos de Adriana, escolar que fue atropellada ayer en la tarde por un conductor de taxi, pidieron hoy en la mañana a la Policía que den con el paradero del responsable, quien estaría identificado debido al registro de una cámara de vigilancia y un testigo.

Mery Ticlla, madre de la adolescente que cursa el 5to grado de secundaria en el colegio Juana Cervantes, informó que el atropello se registró en la calle Godofredo Manrique del distrito de Socabaya. El conductor bajó del vehículo para ver el estado de la escolar y decidió huir del lugar.

“Ella (Adriana) se dirigía a la casa, no había mucho carro, el conductor estaba ebrio y la agarró por la espalda y la hizo volar. Está como desaparecido, la Policía dice que no hay testigo y evidencia, mientras no se puede hacer nada. Cuando fuimos a buscarlo no había ni el carro y ni él”, señaló.

La estudiante fue llevada ayer en la tarde al área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza, donde recibió atención médica. Como no se puede activar el SOAT, los gastos son afrontados por la familia. La menor presenta lesión en la cabeza y en diferentes parte del cuerpo.

Mientras, la vecina Milagros Cuno señaló que han solicitado a la Municipalidad Distrital de Socabaya instalar reductores de velocidad. “Pedimos hace muhco tiempo que reponga el reductor de velocidad y el alcalde no hace caso. Esta entrada es bien peligrosa, la solicitud está en la municipalidad”.