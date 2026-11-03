Un conductor quedó atrapado entre los fierros de su vehículo luego de un choque entre el automóvil que manejaba y un bus de la empresa Flores Hnos. en la vía de Evitamiento, en Mollendo, provincia de Islay. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas de corte para rescatarlo y trasladarlo a un hospital.

El accidente ocurrió hoy en el tramo comprendido entre los sectores de Villa Lourdes y Mirador al Pacífico, donde colisionaron el bus de placa ZCC-968 y el automóvil de matrícula V6Q-003.

A consecuencia del fuerte impacto, el auto terminó fuera de la vía, a un costado de la carretera y sobre una pendiente. La unidad quedó a poca distancia de una vivienda, contra la que estuvo a punto de impactar.

Arequipa: conductor queda atrapado entre los fierros tras choque entre bus y auto en Mollendo (Foto: Mejorada con IA)

La peor parte la llevó el conductor del automóvil, quien quedó atrapado dentro de la estructura metálica del vehículo debido a los daños ocasionados por el choque. Ante esta situación, los bomberos acudieron al lugar y cortaron parte de los fierros para liberarlo y brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado a un establecimiento de salud.

De acuerdo con el registro vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el automóvil figura a nombre de Juan Carlos Lazarte Morales y Marivel del Milagro Najarro.

Las investigaciones determinarán cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades de ambos conductores.