Un conductor resultó herido tras despistarse el camión que conducía, cargado de residuos sólidos, en la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Vítor, pasando el túnel. El accidente ocurrió al mediodía de hoy martes y dejó parte de la basura esparcida sobre la vía, lo que restringió el tránsito vehicular.

El chofer, que conducía la unidad de placa CEH-747 que pertenece a la empresa Volvo Financial Services Empresa de Créditos S.A., sufrió una aparente fractura en el brazo, además de otras lesiones. Debido a su estado, necesitó la ayuda de otros conductores para salir del vehículo recostado. Posteriormente, efectivos policiales y personal de Serenazgo lo trasladaron al centro de salud de Vítor para que recibiera atención médica.

Camión trasladaba residuos sólidos y el tránsito es restringido en la Panamericana Sur, en Vítor (Foto: Captura Canal 8-La Ley TV, mejorada con IA)

El camión quedó recostado sobre la carretera, ocupando ambos carriles, mientras que los residuos que transportaba se dispersaron sobre la vía.

Ante esta situación, algunos conductores ayudaron a despejar la carretera. Con palas y sus propias manos, retiraron parte de la basura y habilitaron un espacio que permitió el paso de vehículos menores.

Sin embargo, la circulación continúa restringida debido a que el camión permanecía volcado y ocupa ambos carriles de la carretera.