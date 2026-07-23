El cuerpo del hombre hallado la mañana de este miércoles en la ribera del río Chili, a la altura del colegio Juana Cervantes y metros aguas abajo del puente San Martín, fue identificado como Saturnino Quispe Chipana, de 90 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado 16 de julio.

La identidad del adulto mayor fue confirmada por sus familiares luego de que efectivos de la Unidad de Rescate de la Policía recuperarron el cadáver, que se encontraba entre las piedras, boca abajo y parcialmente cubierto por el agua.

La noticia puso fin a varios días de intensa búsqueda. Hasta antes del hallazgo, la hija, el hijo y otros familiares del anciano habían recorrido distintos sectores de la ciudad solicitando el apoyo de la población para encontrarlo. Esta mañana, contaron que Saturnino Quispe acostumbraba salir a caminar por las calles cercanas a su vivienda, ubicada en la calle Leticia, en el distrito de Alto Selva Alegre, y que cada mañana solía comprar un jugo de quinua. Sin embargo, aquella rutina se interrumpió el 16 de julio, cuando ya no regresó a casa.

Familia buscaba a Saturnino Quispe Chipana (90), quien desapareció desde el 16 de julio en Alto Selva Alegre, Arequipa. (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Ahora, las circunstancias de su muerte son materia de investigación. El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Arequipa, donde la necropsia determinará la causa del fallecimiento.

La Policía también realizará las diligencias correspondientes para establecer cómo llegó el adulto mayor al río Chili y si fue arrastrado por la corriente desde otro punto o falleció en el lugar donde finalmente fue encontrado.