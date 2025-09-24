La infraestructura de contingencia del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur) se construiría a finales de octubre. Así lo anunció el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén, tras la visita realizada a la parte posterior del hospital Honorio Delgado Espinoza.

Junto al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, comunicaron que la buena pro para la ejecución de la contingencia sería entregada a más tardar el 15 de octubre, y según el procedimiento, a fines de octubre se contaría con la primera maquinaria.

Además, para la colocación de la primera piedra, que enmarca el inicio de la construcción del nuevo nosocomio para pacientes oncológicos, el titular de la ANIN, sostuvo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, podría estar presente.

“La buena pro sería el 10 de octubre o 15 y se firmaría el contrato. Ya se entregó el terreno y el espacio cumple con requisitos técnicos y logísticos. A fines de octubre se traería la primera maquinaria y que presidenta podría estar presente para la primera piedra”, indicó.

Detalló que la construcción de la contingencia tomará 6 meses, por lo que que se estima que en abril de 2026 empiece la obra principal, beneficiando no solo a pacientes de Arequipa, sino también al sur del país.

Por su parte, el gobernador Rohel Sánchez recordó que la licitación del proyecto comenzó el año pasado con la participación de más de 40 empresas internacionales, de las cuales 3 quedan en carrera.