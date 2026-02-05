La reubicación de tuberías de agua en el anexo de Sonay, distrito de Nicolás de Piérola en la provincia de Camaná es un nuevo problema en la ejecución de la carretera San Gregorio-Sahuani, a cargo del Gobierno Regional de Arequipa.

Este inconveniente se suma a la afectación del canal de riego El Brazo suscitado hace más de 2 semanas, la detección de una rajadura hace dos días, la rotura de una tubería de agua potable que forma parte del Plan Maestro y solo ayer se informó de la renuncia del residente de obra.

Al respecto, la presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, manifestó que se suspendió la reunión programada para hoy con miembros del Frente de Defensa de Camaná con la presencia de representantes de Sedapar, la ejecutora, la supervisora y el consorcio que ejecutó el Plan Maestro.

“Como se han dado estos cambios, hemos decidido reprogramar la reunión para la próxima semana para que esté todo garantizado con la presencia de quienes pueden brindarnos una respuesta”, indicó.

Cabe señalar que la reubicación de tuberías generó esta semana problemas con la población de Sonay, que vive asentada cerca al trazo vial.

Incluso el alcalde de Nicolás de Piérola, Nelson Tito cuestionó el accionar del Consorcio Vial Sur, a cargo de la obra, recordando que este elaboró el expediente técnico, “si tú como empresa haces un expediente técnico, sabes que vas a ingresar a un pueblo, entonces tienes que mirar que ese pueblo tiene agua, tiene redes de agua y tienes que incluirlo en el expediente técnico”, expresó.

La autoridad edil desmintió que la municipalidad se encargue de colocar las tuberías, tal y como se informara en una reunión días atrás, “si ustedes encuentran una línea de tubo y la rompen, la ponen, es así”, añadió.

