Arequipa: construcción del colegio San Luis en La Joya con 60% de avance

La construcción de la institución educativa San Luis, ubicada en el anexo La Cano, en el distrito de La Joya, registra un avance del 60%. Aunque las aulas ya están pintadas y se instaló la malla de protección solar, todavía faltan trabajos para completar la infraestructura, cuyo costo asciende a 20 millones de soles.

Entre las labores pendientes figuran la colocación de puertas y ventanas, la construcción de las graderías y la culminación de las áreas verdes y otros acabados. También falta equipar los ambientes con mobiliario escolar y pizarras inteligentes para que los estudiantes puedan utilizar las nuevas instalaciones.

El alcalde de La Joya, Cristhian Cuadros, informó que la obra tiene previsto concluir a fines de este año, con la finalidad de que los escolares puedan iniciar el próximo año académico en el nuevo local.

Mientras continúan los trabajos, los estudiantes reciben clases en unos ambientes del plan de contingencia, a la espera de que se complete la construcción y el equipamiento del colegio.

El traslado de los estudiantes de primaria y secundaria dependerá del avance de la NUEVA edificación.