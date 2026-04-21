Una intervención de rutina durante un operativo de control de identidad realizado por la Policía la mañana de ayer, rompió la calma y se transformó en una persecución tensa, larga y peligrosa por las calles de la ciudad. Los agentes tuvieron que hacer varios disparos disuasivos y resistir choques para capturar a un contrabandista con aproximadamente 80 miles soles en mercadería ilegal.

PERSECUCIÓN

Todo comenzó a las 8:30 de la mañana en el distrito de Tiabaya donde el personal policial solicitaba los documentos a los conductores que ingresaban y salían de la ciudad. Entre las decenas de unidades hubo una camioneta gris, era una Honda Pilot de placa C9B-551 que conducía Luis Martín Flores Colana. Ante las rutinarias preguntas sobre su destino y documentación personal, el conductor se quedó callado.

Dentro de la unidad había un cargamento de zapatillas, prendas de vestir y licores de los que no tenía el sustento legal y antes de que sea descubierto, puso en marcha el vehículo y comenzó la fuga.

Trasladaba mercadería de contrabando, entre zapatillas y prendas de vestir

Según la policía, Luis Flores no estaba solo. Casi en paralelo, otro vehículo de similares características, aunque con placa distinta, aparentemente la liebre del contrabandista, también emprendió el escape. Era un movimiento coordinado o, al menos, eso parecía. La Policía reaccionó de inmediato. Sirenas encendidas, comunicaciones cruzadas entre los agentes de Tiabaya y la central de emergencia de la policía, desplegaron a las fuerzas policiales en distintas rutas, aplicando el plan cerco para cortar las salidas.

La persecución se extendió hasta Socabaya. Ahí, como si se tratara de una maniobra calculada, los vehículos se separaron. Los agentes optaron por seguir a la Honda Pilot cargada. Varios minutos después, el vehículo fue nuevamente ubicado por la avenida Túpac Amaru, en Mariano Melgar, donde se intentó un nuevo cierre.

Los policías le ordenaron detenerse, pero no hubo respuesta. El conductor seguía aferrado a su escape.El sonido de los disparos de la policía acompañó a las sirenas de los patrulleros. Los agentes realizaron varios disparos disuasivos contra la camioneta de Luis Flores, en un intento por obligarlo a detenerse. Pero ni siquiera eso lo frenó. La camioneta Honda continuó su recorrido a toda velocidad, atravesando avenidas y calles con una trayectoria casi errática, pero sostenida. Pasó raudamente por la avenida Mariscal Castilla, calle París, Santa Rosa, Cahuide, y la avenida Argentina en Mariano Melgar, para dirigirse hacia la parte alta de Paucarpata.

Para entonces, a las unidades de emergencia se les unieron agentes de Los Halcones y de la Suat. En medio de la fuga, según la versión policial, el conductor impactó contra tres de sus unidades policiales. Era su forma de abrirse paso, de romper el cerco y ganar segundos que podían significar su libertad.

CAPTURA

Luis Flores comenzó a circular por la calle 8 de Octubre, en el pueblo joven Miguel Grau de Paucarpata, y cuando intentó incorporarse a la avenida Miguel Grau, su carrera terminó abruptamente. La Honda Pilot colisionó directamente contra la combi de placa V1H-293 que manejaba Berly Eguiluz en compañía de su esposa Fermina Suca. Pese a que le impacto fue contundente y dejó herida a la pareja, Luis Flores Colana abrió la puerta y descendió de la camioneta para seguir su huida corriendo.

Persecución policial con disparos en Arequipa acaba con un detenido en Miguel Grau de Paucarpata (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Aunque intentó perderse entre los peatones, no llegó lejos. A unos 100 metros fue alcanzado por los agentes, que lo redujeron y lo pusieron bajo custodia. En el lugar, la policía hizo los últimos cuatro disparos pensando que había más ocupantes, pero al abrir las puertas de la camioneta, lo único que salió del vehículo fueron tres pares de zapatillas que formaban parte del cargamento ilegal.

ANTECEDENTES Y ORDEN DE CAPTURA

Según el comandante PNP Jean Salas, jefe de Planeamiento Operativo de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial Arequipa, Luis Flores es natural de Moquegua y tiene antecedentes por violencia familiar del 2021, por el cual tiene una orden de captura vigente, y una detención por el delito aduanero del 2024 en Tacna.