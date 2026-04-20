La economía de Arequipa registró en 2025 su mayor crecimiento en los últimos tres años, al expandirse 2.3%, impulsada por los sectores de construcción, agricultura, minería, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Sin embargo, el resultado se ubicó por debajo del crecimiento nacional (3.4%) y estuvo limitado por la caída del sector minero.

A nivel regional, Arequipa se mantuvo en línea con el promedio del sur del país (2.3%), aunque quedó rezagada frente a regiones como Apurímac (16.1%), Tacna (9.9%) y Ayacucho (4.3%).

Uno de los principales factores que frenó el crecimiento fue la minería, actividad que representa más del 30% del PBI regional y que en 2025 se contrajo 2.6%. Esta caída se explicó, sobre todo, por la menor producción de cobre (-9.3%) en la mina Cerro Verde. A pesar de ello, Arequipa se mantiene como la segunda mayor productora de cobre del país.

En contraste, otros sectores mostraron un desempeño positivo. La construcción creció 9.1%, impulsada por el aumento de la inversión pública, tanto del Gobierno Nacional (10%) como regional (20%), y el mayor consumo de cemento (4.1%). Asimismo, el transporte avanzó 5.6% gracias al incremento en la movilidad de pasajeros durante festividades, mientras que el turismo alcanzó cifras récord con 2.3 millones de pasajeros en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.

El sector agropecuario también tuvo un resultado favorable, con un crecimiento de 4.7%, impulsado por productos de agroexportación como el olivo, la vid y el ají páprika. En particular, la producción de olivo se recuperó significativamente tras un 2024 afectado por condiciones climáticas adversas.

CAÍDAS EN LA PRODUCCIÓN DE COBRE EN 2026

No obstante, los primeros meses de 2026 muestran señales de desaceleración. Las lluvias e inundaciones afectaron la actividad económica, especialmente el sector agropecuario, que cayó 50% en enero y febrero, debido a la menor producción de carne de ave, leche y alfalfa.

En el mismo periodo, también se registraron caídas en la producción de cobre (-5.3%) y oro (-10.6%), aunque la producción de molibdeno creció con fuerza en 41.4%.

El IPE advirtió que la postergación del proyecto minero Zafranal podría afectar el dinamismo económico de la región en 2026. En ese contexto, señaló la necesidad de impulsar grandes proyectos como Tía María, Zafranal, la modernización del aeropuerto y Majes Siguas II, con el fin de sostener el crecimiento y mejorar la calidad de vida en Arequipa.