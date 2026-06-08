Dos discotecas del sector San Carlos fueron clausuradas temporalmente por la Municipalidad Provincial de Huancayo durante un operativo ejecutado por la Oficina de Ejecución Coactiva, tras detectarse incumplimientos a las normas de seguridad vigentes.

La intervención alcanzó a los locales “Makao” y “Open”, ubicados en el jirón Magdalena. En el caso de “Makao”, las autoridades señalaron que se habrían modificado las condiciones de seguridad autorizadas y que existía desacato a disposiciones municipales, por lo que se procedió a ejecutar la clausura temporal. Además, vecinos de la zona habían presentado reiteradas quejas relacionadas con la actividad del establecimiento.

Por otro lado, en la discoteca “Open” se verificó la ausencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento obligatorio para acreditar que un local reúne las condiciones mínimas para operar y recibir público. La municipalidad informó que ambas medidas responden a resoluciones emitidas tras procesos de fiscalización realizados por personal de Defensa Civil, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.