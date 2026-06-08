Durante la jornada electoral de segunda vuelta un efectivo policial realizó el abandono del servicio, que tenía asignado en el colegio San Antonio de Padua, local de votación, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha).

Lo investigan

La policía tenía a su cargo el servicio de resguardo exterior en esta institución desde la llegada del material utilizado para el sufragio. Sin embargo, uno de los elementos de la PNP decidió abandonar su trabajo antes de que concluya las elecciones.

Se trata del suboficial de tercera J. Salas, quien presta servicio en la comisaria del citado distrito. Su conducta viene siendo investigada. Según una fuente consultada por este medio el efectivo en el pasado habría cometido otra falta, por el que enfrentaría proceso, que podría ser el final de su corta carrera en la Policía Nacional del Perú.

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