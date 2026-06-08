Mientras cientos de iqueños acudían a votar en la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres durante la jornada electoral del último domingo, agentes de la Comisaría de Ica intervinieron una mototaxi de placa 2104-1F, de color rojo, cuyos ocupantes serían investigados por el presunto robo de artefactos sanitarios sustraídos de una vivienda ubicada en la octava cuadra de Los Portales.

Sospechosos detenidos

Según información preliminar, los intervenidos fueron identificados como Luis Ramírez Soto (19) y Luis Ramírez Quichua (44), padre e hijo, quienes se desplazaban a bordo del vehículo menor cuando fueron ubicados por la Policía Nacional. En la mototaxi se hallaron inodoros, herramientas y otros objetos relacionados con servicios higiénicos, los cuales presuntamente habrían sido sustraídos de un inmueble de la zona.

La intervención se realizó en las inmediaciones del Gobierno Regional de Ica y generó la atención de los electores que se encontraban en el lugar. Durante el procedimiento, los detenidos negaron cualquier participación en el presunto ilícito. No obstante, ambos fueron trasladados junto con la mototaxi a la dependencia policial correspondiente, donde se iniciaron las diligencias para determinar su responsabilidad en el caso y esclarecer el origen de los bienes recuperados.

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