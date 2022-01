Todo está consumado para la Cooperativa de Ahorros Credicoop, pues el miércoles mediante el diario oficial El Peruano se emitió la Resolución SBS N° 00149-2022 en donde se declara la disolución y liquidación de esta empresa que nació en Arequipa por tener un patrimonio negativo de 373 millones 347 mil soles.

Esta cifra es mayor a los 199 millones de soles que detectó la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en noviembre del año pasado como pérdidas de su patrimonio.

Pérdidas. En la resolución se menciona todas las pérdidas económicas, créditos que no se podrán recuperar y algunos que no fueron cobrados que servirá para una posible investigación penal.

Los directivos de Credicoop indicaron que tenían un patrimonio de 600 millones de soles, por eso eran considerados como una cooperativa de nivel 3, pero tras la verificación de todos los activos, se determinó una gran cantidad de pérdidas.

Al 31 de diciembre de 2021, la cooperativa tenía una merma de efectivo de 8 millones 779 mil soles, es decir, carecían de este dinero en las agencias, si es que en algún momento los socios querían retirar todos sus ahorros.

Por constitución de provisiones, se encontró un faltante de 6 millones 825 mil soles, dinero que iba a servir para ser invertido, como lo hacen la mayoría de financieras.

Por intereses de devengados por depósitos a plazo fijo por un monto de 178 mil 841 soles. Lo más grave fue encontrar que tienen una cartera de créditos no recuperable de 47 millones 420 mil soles, eso quiere decir que invirtieron dinero en empresas o negocios que no generaron rentabilidad. A esto se suma que no cobraron 12 millones 68 mil soles por la venta de una cartera de negocios a una empresa.

Credicoop informó que tenían en caja la suma de 114 millones 588 mil soles, pero cuando revisaron las cuentas, solo encontraron el 50%, faltando la suma de 57 millones 294 mil soles.

Todo este informe sería causal de una investigación penal en la Fiscalía, puesto que los directivos de Credicoop no pudieron explicar la mayoría de las pérdidas.

Un claro ejemplo fue la inversión que realizaron en un equipo de fútbol que estuvo a punto de ascender a Primera División del torneo Descentralizado.

Es necesario agregar que no es la única cooperativa en esta situación, la resolución también menciona a otras financieras con los mismos problemas económicos.

Entrega. A través de la página web de la SBS informaron sobre la disolución de la financiera y que la liquidación permitirá valorar todos los activos y el patrimonio de la cooperativa para iniciar con la devolución de los ahorros de los 60 mil socios que existen a nivel nacional.

“En este momento, se están realizando los cálculos para determinar el monto a devolver, que será equitativo para todos los socios. Con esta devolución, se estima que alrededor del 50% de los socios podrá recuperar el 100% de sus depósitos”, se menciona en la nota de prensa en la que agregan que dicha devolución podría darse en el mes de febrero con el apoyo del Banco de la Nación.

Con respecto a una posible inyección económica a la Cooperativa para evitar que desaparezca, el abogado Juan de Dios Medina dijo que aún se puede salvar a la empresa, pero a través de una junta liquidadora.

“Con esta disolución, ya la SBS eligió a dos representantes que se encargarán del proceso y que deberán formar esta junta, la ley en derecho comercial establece la restructuración empresarial, es decir que Credicoop podría seguir activa, pero en manos de los nuevos acreedores”, dijo el abogado.

Explicó que para esto se necesitaría el 10% del capital que la cooperativa indicó que tenía, es decir 60 millones de soles.

Mencionó que la SBS podría actuar como veedora pues también habrá representantes de la exjunta directiva de Credicoop, de los trabajadores y socios, todo con el fin de garantizar la devolución del dinero.

“Es más que claro es que no todos podrán recuperar su dinero, pero al menos se puede salvar un porcentaje, todo dependerá de los socios y del nivel de organización que tengan, lo que se quiere es que no existan aprovechadores que también quieran lucrar con la devolución de sus aportes”, agregó.