En la ciudad de Arequipa, La Cámara de Comercio e Industria (CCIA) no sale del ojo de la tormenta debido, al parecer, de un uso indebido en las gestiones vinculadas al centro de convenciones de Cerro Juli. El expresidente del gremio Julio Cáceres, afirmó que nunca existieron permisos para que terceros actuarán en nombre de dicha institución.

La controversia involucraría a Nitza Huaco, que, según Cáceres, no contaba con el respaldo del consejo directivo de la CCIA para alguna intervención en la administración de Cerro Juli.

CONVENIO

Cáceres recordó que durante su gestión se firmó un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), pero precisó que el documento no fue implementado ni ratificado por las instancias correspondientes, por lo que no generó efectos jurídicos. También cuestionó que se hayan utilizado documentos o actas que, según dijo, no fueron aprobados por la administración vigente ni conocidos por la dirigencia de la Cámara.

El caso adquiere mayor relevancia porque ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa, que evalúa posibles delitos como colusión, peculado y negociación incompatible en torno a la administración del recinto ferial, en contra de los que resulten responsables.

La actual directiva de la CCIA presentó una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto uso no autorizado del nombre de la institución en la organización de actividades en Cerro Juli. El conflicto ha profundizado las tensiones internas dentro del gremio y ha abierto interrogantes sobre la toma de decisiones, los controles internos y la legitimidad de quienes participaron en la administración del predio.