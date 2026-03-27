Las intensas lluvias y el desborde de torrenteras registrados entre el 19 y 22 de febrero, dejaron como consecuencia el colapso de varios puentes en Arequipa, siendo Cayma el distrito más afectado con tres estructuras dañadas y otra compartida con Cerro Colorado y Yanahuara. A más de un mes de la emergencia, Correo constató que las zonas permanecen abandonadas, sin vigilancia y con las cintas de restricción tiradas en el suelo.

El puente Sol de Oro, que conecta Cayma con Cerro Colorado, evidencia un forado de gran tamaño producto del debilitamiento de sus bases. Aunque el paso vehicular está oficialmente restringido, automóviles y pequeños camiones continúan cruzando la estructura, desafiando el riesgo de un eventual colapso.

Otro punto crítico es el puente Villa Continental, que fue destruido tras convertirse en un dique por la acumulación de lodo y escombros. Las áreas verdes de la zona continúan cubiertas de tierra y basura, los trabajos de limpieza no se han completado.

Susana Luna, presidenta del mercado Villa Continental, informó que las ventas se han reducido en un 50%. “Un día se salió el agua de un desagüe y se hizo un pozo grande en la pista. El alcalde Juan Carlos Linares que no se olvide de Villa Continental. La estructura metálica del puente Bailey está abandonada más de una semana, no comienzan con el armado”, lamentó.

Sin embargo, la instalación sufrió un nuevo retraso. Cuando llegó la estructura metálica, faltaban varias piezas, al menos ocho toneladas de pernos y volandas, además de 20 unidades de piso.

El gerente de Desarrollo Urbano de Cayma, Dan Dali Galicia, explicó que el puente Bailey será reubicado en Villa Continental debido a que la zona original presentó colmatación por encontrarse en curva. “Unos 30 metros se van a reubicar. Hemos tenido que rediseñar y comenzaremos a hacer los trabajos el lunes. El puente es para 30 días”, señaló el funcionario.

Puente de Casimiro cuadras colapsó y afecta a urbanizaciones de la parte alta de Cayma con Cerro Colorado (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El puente Casimiro Cuadros también colapsó tras sufrir daños en su base. La estructura, relativamente nueva, sorprendió a los vecinos al desmoronarse, dejando al descubierto concreto y fierros que cedieron ante la fuerza del agua.

El alcalde Juan Carlos Linares solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tres puentes Bailey, pero solo recibió uno. Ante este escenario, anunció que postergaría una obra prevista para el 2026 con el fin de financiar la construcción de los puentes restantes.

CRUZAN TORRENTERA Y NO INSTALAN PUENTE BAILEY

Mientras tanto, el puente Concordia, que une los distritos de Cayma, Cerro Colorado y Yanahuara, también terminó destruido bajo condiciones similares de obstrucción con lodo y material arrastrado por la torrentera.

Ciudadanos deben cruzar la quebrada sobre piedras por falta de puente en Cayma (Foto: GEC)

El alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, anunció hace más de diez días que la estructura del puente Bailey sería instalada en un plazo de 15 días y que a inicios de abril se restablecería el tránsito vehicular y peatonal en la zona afectada.

Sin embargo, la realidad dista de ese compromiso. Escolares y vecinos continúan cruzando diariamente por el cauce de la torrentera Chullo, esquivando agua, piedras y sacos de arena, lo que representa un riesgo permanente para su seguridad.