El vocero del valle de Tambo, Miguel Meza, fue captado en una yunzada de la Asociación Villa Hermosa, Cocachacra, provincia de Islay, el fin de semana, en medio de una huelga contra el inicio del proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay.

Como se recuerda, Meza prohibió a los huelguistas promover y participar de fiestas, yunzadas y carnavales, en solidaridad a su medida de lucha. Sin embargo, sus acciones causaron malestar entre la población.

“El sí puede ir a divertirse de lo más normal; sin embargo, manda a 10 personas a molestar el corzo de La Curva, el hombre que se hace llamar como dirigente no sabe dirigir un grupo, mucho menos sabe dónde está parado, solo sabe armar conflictos entre los mismos pobladores y ordenar que bloqueen La Curva”, señaló por las redes sociales, una pobladora del Valle de Tambo.

En ese sentido, el alcalde distrital de Dean Valdivia, Fernando Camargo, y un grupo de manifestantes protagonizaron un tenso enfrentamiento debido a la realización de un pasacalle de carnavales en el distrito, el sábado 1 de marzo.

Con carros alegóricos y delegaciones de danzarines, se realizó la actividad, hasta que un grupo de pobladores rechazaron el desarrollo del corso, increparon al alcalde por organizarlo y pretendieron bloquear su paso.

Sobre ello, Fernando Camargo manifestó que esas actividades por carnavales se realizaban en diferentes partes de la provincia, pero solo a él le reclamaron. “Yo los he recibido en la municipalidad, ¿quieren que les dé la espalda?, donde están los dirigentes (...). El año pasado me han jodido el aniversario, pero a pesar de eso yo sigo con ellos y así me quieren pagar”, dijo el alcalde, afirmando que sí ha recibido y apoyado a los dirigentes que lideran las protestas antimineras.

Por su parte, algunos ciudadanos a favor de los carnavales no dudaron en lanzar baldes de agua a los manifestantes para intentar que se retiren del lugar y dejen continuar la celebración de carnavales.

RESPONDE MIGUEL MEZA

Al respecto, Miguel Meza aceptó que sí acudió a la yunzada en Villa Hermosa, pero solo habría estado cerca de 40 minutos, debido a que cuenta un lote en la zona.

“Eso ha sido el sábado en la noche a las 12 de la noche. He ido unos 30 minutos porque tengo un lote ahí, soy socio y solo fui a mirar, observar la yunzada y luego me retire”, dijo el vocero Miguel Meza a Correo.

Aseguró que el sábado en la noche se dio un pausa a la huelga indefinida, como parte de un acuerdo. No obstante, la medida de lucha continuaría por los siguientes días.