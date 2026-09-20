La delegación arequipeña debutó con el pie derecho en los Juegos Deportivos Nacionales 2026, tras imponerse en sus primeros partidos de las disciplinas de fútbol varones y básquet damas; sin embargo, en la rama masculina de esta última, los mistianos sufrieron una primera derrota en su grupo.

El debut oficial lo tuvo el equipo de fútbol, que derrotó por un contundente 4 a 2 a la delegación de Pasco en el Complejo Deportivo José Carlos Carvajal Linares, en Santiago de Surco. Los arequipeños representados por el AFIM de Mollendo acabaron el primer tiempo con el marcador favorable por 4 goles.

De esta manera, Arequipa lidera el grupo A, donde enfrentará la tarde de este domingo (13:00 horas) a la delegación del Callao, mientras que su tercer partido lo disputará ante Tumbes, el lunes 21 de septiembre (11:00 horas).

Por su parte, la delegación femenina de básquet se impuso en un partido intenso ante Lima por el marcador de 52 a 40 en el Polideportivo 1 de la Videna IPD, en San Luis. Las arequipeñas comparten grupo con Puno y Lima Provincias.

Delegación arequipeña básquet damas debutó con el pie derecho en los Juegos Deportivos Nacionales 2026. Foto: IPD.

En el mismo recinto deportivo, la selección arequipeña de básquet varones no pudo ante su similar de La Libertad, vigente campeón nacional, cayendo por 29 a 66 por el Grupo C, el cual es compartido con Lambayeque.

De otro lado, la selección femenina de voleibol hará su debut este domingo 20 de septiembre (9:00 horas) enfrentando a Cusco, por el Grupo C, en el Complejo Deportivo IPD – Lucha Fuente, de Villa el Salvador.

En total son 188 las personas que conforman la delegación, entre deportistas, entrenadores, asistentes y personal logístico. Arequipa participará en ajedrez, atletismo, básquet, boxeo, fútbol, judo, levantamiento de pesas, para-atletismo, taekwondo, tenis de mesa, tenis de campo y vóleibol.