Luego que en la última sesión del Consejo Regional de Arequipa se aprobara declarar la tercera semana de septiembre como la Semana de la Educación Emocional, la presidenta de la asociación U-Manos, Fiorella Matos, pidió que esta medida se incorpore en el currículo regional diversificado y se cumpla con la disposición de contar con un psicólogo en cada colegio.

Matos recordó que Arequipa cerró el 2024 con 119 suicidios, la cifra más alta del país, y que solo en los primeros meses de 2025 ya se reportaron 79 casos en la región y 565 a nivel nacional, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud.

“Sin decisión política sostenida, poco o nada se podrá lograr frente a la emergencia en salud mental”, advirtió.

Durante esa semana se busca desarrollar concursos, pasacalles, actividades familiares y el Festival de las Emociones, buscando sensibilizar a estudiantes y padres sobre la importancia de gestionar las emociones y acudir a tiempo a servicios especializados.

El acuerdo también prevé un trabajo articulado con las UGEL y el Ministerio de Educación, con la meta de que en 2026 la educación emocional se convierta en un curso permanente dentro del currículo escolar.