El Jurado Electoral Especial (JEE) de Caylloma declaró esta mañana la nulidad de las elecciones municipales en el distrito de Chachas, provincia de Castilla, debido a que más del 50 % de los ciudadanos habilitados para votar no acudieron a las urnas.

La decisión fue dada a conocer durante la audiencia de proclamación de resultados realizada en la sede del JEE, ubicada en El Pedregal, distrito de Majes. Según se informó, en Chachas estaban habilitados para sufragar 1,650 electores; sin embargo, solo 798 emitieron su voto en los comicios realizados el pasado 4 de octubre. Para que el proceso sea válido, era necesaria la participación de al menos 825 ciudadanos, cifra que no se alcanzó.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley N.º 26864, Ley de Elecciones Municipales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede declarar la nulidad de un proceso electoral, de oficio o a pedido de parte, cuando se presentan graves irregularidades que alteran los resultados, cuando la inasistencia de los electores supera el 50% del padrón o cuando los votos nulos y en blanco exceden los dos tercios del total de votos emitidos.

En Chachas participaron tres organizaciones políticas. El movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro obtuvo la mayor votación con 257 votos, seguido de Perú Primero con 244 sufragios. En tercer lugar quedó Fuerza Arequipeña con 81 votos. Además, se registraron 30 votos nulos y 186 votos en blanco.

Con una inasistencia del 51.63% del electorado, el proceso quedó comprendido en las causales establecidas por la ley para declarar la nulidad de las elecciones municipales.