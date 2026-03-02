Pese a los antecedentes de lluvias intensas y activación de quebradas en la provincia, la Municipalidad Provincial de Arequipa no ejecutó el total del presupuesto destinado a la prevención de desastres en los últimos años. Desde el 2023 hasta el 2025, más de 59 millones de soles dejaron de ejecutarse en el marco del programa presupuestal 0068.

Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial N.° 270, donde se detalla que durante el año pasado, el municipio de Arequipa contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 57,894,319 millones de soles para el programa de Gestión de Riesgos de Desastres en el 2025.

Graves daños en viviendas y vías del distrito de Yanahuara tras intensas lluvias en Arequipa. (Foto: Guillermo Mamani/@photo.gec)

Sin embargo, al cierre del año, solo ejecutó aproximadamente 41,940,000 millones de soles, dejando sin utilizar 15.9 millones de soles que pudieron haber financiado labores como la limpieza de ríos, la descolmatación de quebradas y el reforzamiento de defensas ribereñas para prevenir desastres ante las intensas lluvias.

Este bajo nivel de ejecución ubica a la provincia de Arequipa dentro del grupo de municipalidades con un “avance no alentador”, según el informe defensorial. No obstante, el 2025 no fue el único año con baja ejecución. Los números de 2023 y 2024 muestran que el presupuesto de esta partida tampoco se ejecutó de manera integral en esos períodos, a pesar de que cada año se repite la temporada de lluvias, lo que hace obligatorio priorizar la prevención.

DETALLE DE GASTOS

Según el portal de Consulta Amigable del MEF, en 2023, el primer año de gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera, la municipalidad tuvo un PIM de 55,236,622 millones de soles, pero solo ejecutó 41,248,703 millones, lo que representa un 74.7% de ejecución. Esto significa que cerca de 14 millones de soles no se utilizaron y terminaron retornando al Estado.

La situación en 2024 fue aún más preocupante. El presupuesto asignado al programa de Gestión de Riesgos de Desastres en ese entonces ascendió a 64,061,478 millones de soles disponibles, de los cuales apenas se devengaron 34,926,873 millones, es decir, un 54.5%. De esta manera, más de 29 millones de soles quedaron sin ejecutarse.

En comparación con otras provincias, Arequipa tuvo en 2025 más de 57 millones de soles para prevención, el triple de lo que recibieron las otras siete de la región juntas. Sin embargo, su nivel de ejecución fue muy por debajo de otras con mucho menos presupuesto.

Un claro ejemplo es la provincia de La Unión, que manejó un presupuesto de apenas 601,834 soles, pero logró una ejecución del 97.4%. Le siguen de cerca Caylloma con un 96.8% y Condesuyos con un 96.7% en la ejecución de fondos para prevención.

Asimismo, se observa que, entre 195 municipalidades provinciales a nivel nacional, Arequipa ocupa el quinto lugar con el mayor presupuesto para el programa 0068. Solo es superada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (87,270,814 millones de soles), la Municipalidad Provincial de Oxapampa en La Libertad (59,868,955 millones), la Municipalidad Provincial de La Convención en Cusco (57,996,369 millones) y la Municipalidad de Huari en Áncash, que recibe 113,910,846 millones de soles.

Precisamente para evitar casos como el de Arequipa, la Defensoría del Pueblo recomendó a todas las municipalidades solicitar y aprovechar la asistencia técnica que pueden brindar la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas en temas vinculados a la ejecución presupuestal de la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta orientación técnica podría contribuir a superar las limitaciones en capacidad de gestión, los problemas en los procesos de contratación y las dificultades en la formulación de proyecto.

