Una deuda de apenas 100 soles habría desencadenado el asesinato de un mecánico de 42 años, quien murió tras ser apuñalado por su propio sobrino durante una gresca ocurrida ayer en el sector de El Pasto, en el distrito de Socabaya en Arequipa.

Helbert Yucra Chino solía reunirse con sus amistades en una tienda ubicada a media cuadra de su vivienda en el anexo tradicional de Socabaya y ayer no fue la excepción. Mientras el mecánico se encontraba bebiendo con sus amistades, apareció su sobrino Luis Ángel Coila Phoccori (23), quien comenzó a reclamarle el pago de una deuda cercana a los 100 soles.

Helbert no negó que debía el dinero, pero le explicó que no podía entregárselo en ese momento. Sin embargo, el joven habría continuado insultándolo e incluso pateó a su tío para provocar una reacción.

Los amigos del mecánico contaron que, inicialmente, Helbert evitó responder a las agresiones, pero finalmente terminó respondiendo a su sobrino.

Tras la pelea, Coila Phoccori se retiró del lugar y todos pensaron que el lío había terminado. Sin embargo, cerca de media hora después Luis Coila regresó con la misma actitud agresiva, pero esta vez llevaba consigo un cuchillo de cocina. En medio de un nuevo enfrentamiento, sacó el arma y se la incrustó a su tío en el pecho. Eh herido cayó al suelo y el agresor escapó por la avenida Las Peñas siendo perseguido por los amigos y vecinos de la víctima durante varias.

Cruzaron el río Socabaya y aunque lograron retenerlo por unos instantes, el joven los amenazó con el cuchillo consiguió darse a la fuga. Antes de escapar, dejó abandonada el arma que había utilizado en el ataque.

Los familiares denunciaron que llamaron insistentemente al serenazgo de Socabaya, pero los agentes demoraron en llegar. Ante la gravedad de la herida, Helbert Yucra fue subido a una camioneta particular y trasladado de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza.

El mecánico ingresó al área de Trauma Shock, donde los médicos intentaron estabilizarlo. Sin embargo, falleció pocos minutos después debido a una grave hemorragia provocada por la herida en el pecho.

La familia pidió a la Policía intensificar la búsqueda y captura de Luis Ángel Coila Phoccori, quien residiría en el sector de Los Cristales, en Socabaya. Sus parientes acudieron a conversar con la madre del joven, pero ella manifestó que no lo había visto y desconocía su paradero.

El cuchillo abandonado fue recogido como evidencia, mientras los agentes realizan diligencias para ubicar al sospechoso y esclarecer las circunstancias exactas del crimen.