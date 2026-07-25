El Frente de Defensa de los Intereses de Caylloma denunció que la municipalidad de esta provincia mantiene paralizadas dos obras consideradas prioritarias para Chivay: la restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción y el mejoramiento del Terminal Terrestre. Según el dirigente Ismael Cayosi, ambos proyectos fueron anunciados públicamente y cuentan con financiamiento, pero hasta la fecha no registran avances visibles, generando malestar entre la población.

Respecto a la restauración del templo, recordó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) transfirió en 2025 a la comuna provincial la responsabilidad de culminar la obra junto con un presupuesto aproximado de S/ 4,6 millones.

Además, señaló que representantes municipales aseguraron en abril pasado que los trabajos se reiniciarían en un plazo de dos meses; sin embargo, dicho periodo ya venció sin que se observe el inicio de las labores. “Esto es una burla para el pueblo de Chivay. El alcalde Alfonso Mamani solo hizo anuncios y promesas, pero las obras no comienzan”, expresó Cayosi.

El dirigente también cuestionó la falta de ejecución del proyecto de mejoramiento del Terminal Terrestre de Chivay, valorizado en S/ 443 159 y financiado por AUTOCOLCA y la municipalidad provincial.

Indicó que, pese a la colocación de la primera piedra y al anuncio oficial del inicio de obras realizado hace dos meses, la infraestructura continúa en las mismas condiciones. Advirtió además que el retraso resulta preocupante ante la proximidad de Fiestas Patrias, temporada en la que se espera la llegada de más de 8 mil visitantes al Valle del Colca.

Cayosi sostuvo que el terminal presenta un evidente deterioro, con acumulación de residuos, aguas estancadas y áreas que requieren mantenimiento urgente, lo que perjudica la imagen del principal destino turístico de Arequipa.