Las consecuencias de la pandemia de la Covid-19 aún son latentes, desde el 2020 al presente año, los casos de depresión y ansiedad escolar se duplicaron, pasando del 3 al 6 % en este periodo, según manifestó María Elena Ortiz Hernández, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica San Pablo.

“Antes no se veía ansiedad en niños y adolescentes. Después de la pandemia hemos quedado lamentablemente afectados por el tema de la ansiedad, la depresión, la inseguridad”, sostuvo durante una jornada de salud mental abierta al público realizada en la plaza San Francisco.

Ortiz Hernández sostuvo que los dos años de encierro, junto al temor de padecer esta enfermedad que dejaba familias enlutadas, generó un brote de ansiedad y depresión que golpearon a los escolares.

ACTUALES

En cuanto a cifras en estudiantes, en la actualidad el 6 % presenta síntomas de ansiedad, siendo una cifra preocupante, comparada a un 3 % de niños con este problema antes de la pandemia, la cual sacó a flote esta problemática.

La especialista comentó que estos problemas en la salud mental pueden llevar a un desequilibrio emocional que pueden conducir a trastornos físicos como gastritis, migraña, además de discusiones familiares, relaciones interpersonales no adecuadas y una baja autoestima.

“La salud mental es algo a lo que no estamos dándole tanta importancia como deberíamos, nos importa más la salud física, pero en cuanto a salud mental nos preocupamos poco, entonces tenemos que trabajar mucho en lo que significa primero el tema en como educamos a los chicos, cuál es la crianza que les estamos dando”, explicó.

La docente universitaria también invocó a las personas a quitarse el tabú de que visitar a los psicólogos implica problemas mentales, “el psicólogo es una persona que busca dar herramientas para encaminar en temas de la autoestima, la regulación emocional, evitar la ansiedad, la depresión, tener una buena planificación del tiempo libre, educar correctamente en la familia, tener relaciones positivas”, acotó.

PROBLEMÁTICA

En lo que refiere a salud mental, otros de los problemas detectados en estudiantes radican en la violencia familiar, acoso escolar y adicciones a las tecnologías, situación que no es controlada de una óptima manera debido a la falta de especialistas que atiendan estos casos.

La especialista recordó que no todos los colegios disponen de un personal psicológico que pueda prevenir estos problemas y promover la salud mental, así como el rendimiento académico, el acoso escolar y los Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDH), “es necesario tener profesionales de la salud mental no solo para prevención, sino para el diagnóstico oportuno”, mencionó. En cuanto a las adicciones tecnológicas, Ortiz Hernández señaló que el celular es considerado como “la niñera del siglo XXI”. Además, resaltó que la Organización Mundial de la Salud recomendó que los niños debían ver televisión una hora a la semana, no obstante, la realidad es otra.

“Entre la televisión y la tecnología estamos haciendo un bombardeo de estímulos supernegativos que no ayudan al control inhibitorio, ni la planificación del tiempo, ni a la atención y concentración de los menores”, sostuvo.

Frente a ello, la solución por parte de los padres de familia es dosificar el tiempo del uso de tecnologías de acuerdo a la edad en la que se encuentran los menores, siendo que a partir de los 12 años se puede graduar este uso.