Este jueves 21 y viernes 22 de agosto, se realiza el despistaje gratuito de cáncer de cuello uterino, piel, mama y próstata, en la plaza España de Arequipa, desde 09:00 a 17:00 horas.

Sandra García, gerente de la Liga Contra el Cáncer, destacó que la incidencia de cáncer de piel en Arequipa es preocupante, en parte debido a la intensa exposición solar en la región. De 21 mil personas que se han sometido a este despistaje preventivo, 68 han sido diagnosticadas con cáncer, de las cuales 37 corresponden a cáncer de piel y 10 a cáncer de mama.

García también señaló que, aunque el 80% que acuden al despistaje son mujeres, el porcentaje de hombres ha comenzado a aumentar, llegando al 20% en comparación a años anteriores. Este se debería a una mayor conciencia y acceso a información sobre la importancia de realizarse chequeos médicos.

Además, la gerente mencionó que muchos familiares acompañan a sus seres queridos a los chequeos, especialmente aquellos que están en riesgo de cáncer de próstata y recto, por la vida sedentrris que podrían tener a causa del trabajo.

La iniciativa busca no solo detectar casos tempranos, sino también fomentar una cultura de prevención y atención integral en salud. Para continuar ofreciendo estos servicios, la Liga Contra el Cáncer lleva a cabo una colecta que se extenderá hasta noviembre, con el objetivo de recaudar 100 mil soles para la renovación de equipos médicos, como ecógrafos, endoscopios y colonoscopios. Estos equipos son esenciales para garantizar diagnósticos precisos y efectivos.

Las donaciones pueden realizarse a través de latitas en diversas instituciones, incluyendo Caja Arequipa, Sunarp, el Banco de la Nación, empresas como Norkis, Montalvo y tiendas de centros comerciales están colaborando en esta colecta.