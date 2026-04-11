Desde las primeras horas de este sábado 11 de abril, se inició el despliegue del material electoral en la ciudad de Arequipa, donde más de 951 mil ciudadanos ejercerán su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026.

La acción se llevó a cabo desde las sedes de las ODPE de Arequipa, Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero hacia los distintos locales de votación de la provincia de Arequipa.

Arequipa despliega material electoral a 323 locales de votación. Foto: ODPE Arequipa.

Arequipa despliega material electoral a 323 locales de votación. Foto: ODPE Arequipa.

En total, se han habilitado 323 locales de votación y 3 230 mesas de sufragio, que permitirán atender a 951 357 ciudadanos arequipeños.

Según se informó, la distribución del material electoral terminará aproximadamente al mediodía, garantizando que todo esté en orden antes del inicio de la votación.