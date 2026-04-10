La madrugada de este viernes, las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de Camaná, Caylloma y Condesuyos iniciaron el despliegue del material electoral hacia los locales de votación más alejados de la región Arequipa.

Según la gestora de la Oficina de Coordinación Regional, Brenda López, en la ODPE Camaná, el operativo comenzó a las 3:00 a.m., teniendo como punto inicial el centro poblado de Sondor, en el distrito de Cahuacho, provincia de Caraveli, abarcando 13 jurisdicciones y 3 centros poblados.

Despliegue del material electoral de Caravelí a Camaná. Foto: ODPE Camaná.

Despliegue del material electoral de Caravelí a Camaná. Foto: ODPE Camaná.

En tanto, en la ODPE Caylloma el despliegue se inició a las 4:00 a.m., comenzando por el centro poblado de Miña, en el distrito de Choco, cubriendo 30 distritos y 13 centros poblados.

Despliegue del material electoral en Caylloma. Foto: ODPE Caylloma.

Despliegue del material electoral en Caylloma. Foto: ODPE Caylloma.

Por su parte, en la ODPE Condesuyos también se dio inicio a las 4:00 a.m., hacia los distritos de Sayla y Tauría, alcanzando 19 jurisdicciones y 9 centros poblados.

Despliegue del material electoral hacia Condesuyos. Foto: ODPE Condesuyos.

En el caso de Caylloma, el material es distribuido a 70 locales de votación donde se instalarán 405 mesas para 112,683 electores, mientras que en Condesuyos se atenderán 32 locales con 104 mesas para 26,773 ciudadanos. En tanto, la ODPE Camaná contempla 55 locales y 298 mesas para más de 84 mil electores. A nivel regional, Arequipa contará con 501 locales de votación, 4,215 mesas de sufragio y un padrón total de 1,226,525 electores.

El despliegue continuará este sábado desde las 3:00 a.m. en las ODPE de Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado y Mollendo, iniciando en el distrito de San Juan de Tarucani, una de las jurisdicciones más alejadas de la provincia. La funcionaria detalló que el traslado se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, con el acompañamiento de la Policía Nacional y el resguardo de las Fuerzas Armadas en el interior.

INCORPORACIÓN

Un aspecto destacado de este proceso es la incorporación de tres centros poblados que por primera vez contarán con mesas de votación: Tecca y Huarhua, en el distrito de Pampamarca, provincia La Unión, con 98 y 88 electores respectivamente, y La Central en el distrito de Aplao, Castilla, con 340 electores.