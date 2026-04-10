Por segundo día consecutivo, auditores de la Contraloría General de la República (CGR) hicieron una visita de control en la sede central del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en Arequipa (Reniec), ubicada en la calle Santo Domingo. La inspección busca verificar el proceso de atención ante la masiva concurrencia de ciudadanos que acuden a recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI) a pocos días de las Elecciones Generales 2026 (12 de abril).

Ante ello, el jefe regional del Reniec, Ángel María Manrique, informó que se implementó una estrategia de entrega ininterrumpida para reducir la demanda.

“Estamos atendiendo hasta la medianoche para que todos puedan tener su DNI y ejercer su derecho al voto sin inconvenientes”, señaló.

Precisó que actualmente se han habilitado 20 ventanillas exclusivamente para la entrega del documento, lo que ha permitido agilizar la atención de los usuarios.

Manrique detalló que la sede central atiende en horario extendido hasta la medianoche durante los días previos a las elecciones, mientras que el domingo el servicio se brindará de 8:00 a.m. a 4:45 p.m. para la entrega de DNI pendientes.

Además, se reforzó la atención en el módulo del MAC Mall Aventura Porongoche para agilizar el recojo del documento, aunque los DNI tramitados allí serán trasladados a la sede principal para su entrega el día de la votación.

Contraloría inspecciones Reniec en Arequipa ante demanda de entrega de DNI. Foto: Contraloría.