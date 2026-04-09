Más de 37 mil miembros de mesa en la región Arequipa deberán presentarse a las 6 de la mañana el día de las elecciones; de lo contrario, recibirán una multa de S/275, advirtió la gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Arequipa, Brenda López.

Según explicó la funcionaria, para este proceso electoral se sortearon 37,935 miembros de mesa, entre titulares y suplentes, quienes deben acudir puntualmente para instalar las mesas de sufragio en los distintos locales de votación.

“Todos los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deben asistir a las seis de la mañana. Si no firman la lista de asistencia, serán acreedores a una multa de 275 soles”, señaló.

López precisó que la sanción corresponde al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y se aplicará incluso a los suplentes que no se presenten al inicio de la jornada electoral.

COMPENSACIÓN ECONÓMICA

La representante de la ONPE también recordó que quienes cumplan con su función recibirán una compensación de S/165, además de un día de descanso remunerado, que deberá coordinarse con su empleador.

“La compensación económica se otorgará a los miembros de mesa que permanezcan durante toda la jornada electoral”, explicó.

Asimismo, indicó que alrededor del 60% de los miembros de mesa ya fue capacitado, mientras continúa el despliegue del material electoral hacia los distintos locales de votación de la región.