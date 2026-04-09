En esta semana comenzaron varias restricciones del Jurado Nascional de Elecciones que deben ser acatadas por los ciudadanos hasta el domingo 12 de abril, cuando se desarrollen las elecciones generales. Aquí el detalle:

Prohibición de la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, desde las 00:00 horas del lunes 6 de abril. El incumplimiento de esta restricción se sancionará con una multa entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que este año equivale a entre 55 mil y 550 mil soles.

No pueden efectuarse reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde dos días antes del día de las elecciones (es decir, desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril). Su vulneración se sanciona con cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Se suspende toda clase de propaganda política desde 24 horas antes de la elección (00:00 horas del sábado 11). Su incumplimiento acarreará una pena de prisión no menor de dos años.

La “ley seca” regirá desde las 08:00 horas del sábado 11, hasta las 08:00 del lunes 13 de abril, lapso en el que no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a dicho expendio.

Su incumplimiento se sanciona con cárcel no mayor de seis meses y multa no menor del 10 % del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días de multa (S/ 3 390 soles).

No pueden efectuarse espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas, así como reuniones públicas de ninguna clase durante las horas en que se realizan las elecciones.

El domingo 12 de abril, día de la elección, entre las 07:00 y 17:00 horas no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.