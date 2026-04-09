El exministro de Justicia y especialista en temas electorales José Tello señaló que los mítines de cierre de campaña son parte de una tradición electoral y no determinan necesariamente el voto ciudadano.

En declaraciones a Canal N, explicó que estos eventos ocurren cuando los candidatos ya han tenido suficiente exposición pública, por lo que su influencia directa en la decisión final del electorado suele ser limitada.

José Tello indicó que la alta asistencia a los mítines responde a una logística organizada, que incluye transporte y coordinación con grupos para llenar plazas, además de la participación de artistas que convierten estas actividades en espectáculos .

No obstante, precisó que estos espacios de visibilidad pueden influir en votantes indecisos, especialmente si ocurren hechos puntuales o declaraciones inesperadas que impacten la percepción en la recta final de la campaña.

Asimismo, recordó que las actividades proselitistas están permitidas solo hasta el viernes por la noche, mientras que el fin de semana rigen restricciones, incluida la prohibición de difundir encuestas, aunque estas siguen circulando en redes, según advirtió.

También incidió en que la cédula incluirá cinco elecciones simultáneas, lo que podría generar confusión, más votos inválidos y demoras de entre dos y cinco minutos por elector, por lo que recomendó guiarse por el símbolo del partido o el rostro del candidato para facilitar el voto.