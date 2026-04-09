A solo dos días de las Elecciones Generales 2026, miles de ciudadanos acudieron a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Huancayo, región Junín, para realizar trámites y, principalmente, recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ante la alta demanda registrada en los últimos días, la entidad anunció la ampliación de horarios de atención durante el fin de semana, medida que estará enfocada exclusivamente en el recojo de documentos.

Alta demanda obliga a ampliar ventanillas y horarios

El jefe regional del Reniec en Junín, Enrique Fortun, informó que la atención en las oficinas se incrementó en más del 100 %, lo que motivó la habilitación de más módulos de atención.

“Al día estamos realizando más de mil atenciones, pasamos de tener habilitada 4 ventanillas a 9, ante la alta demanda”, señaló el funcionario.

Asimismo, indicó que la ampliación de horarios responde a la proximidad del proceso electoral, en el que los ciudadanos deberán elegir al presidente de la República, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino.

Los horarios establecidos son los siguientes:

Jueves y viernes: de 7:45 a.m. a 6:45 p.m.

de 7:45 a.m. a 6:45 p.m. Sábado: de 7:00 a.m. a 11:59 p.m.

de 7:00 a.m. a 11:59 p.m. Domingo: de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Los días sábado y domingo la atención será únicamente para el recojo de DNI, mas no para la realización de trámites.

Uso de DNI vencido estará permitido

El jefe regional precisó que los ciudadanos que no logren recoger su nuevo documento podrán utilizar su DNI vencido para ejercer su derecho al voto.

Además, los jóvenes que cumplan la mayoría de edad hasta el día de las elecciones podrán sufragar utilizando el DNI amarillo, documento que identifica a menores de edad.

“Solo se hará uso del DNI aún si está vencido, no se puede presentar otro documento señalando que está en trámite”, enfatizó Fortun.

Más de un millón de electores en la región Junín

De acuerdo con cifras oficiales del padrón electoral, la región Junín cuenta con 1 074 449 electores, distribuidos en nueve provincias.

La provincia de Huancayo concentra la mayor cantidad de votantes con 470 022 electores, seguida de Satipo y Chanchamayo.

Asimismo, según el último simulacro de cierre del padrón electoral ERM 2026, la mayoría de electores en la región son solteros, seguidos por ciudadanos casados, viudos y divorciados.

En cuanto a grupos de edad, destaca la presencia de ciudadanos jóvenes entre 18 y 29 años, quienes representan uno de los sectores con mayor participación electoral.

Se recordó además que los ciudadanos entre 18 y 69 años están obligados a acudir a votar, de lo contrario podrían ser sancionados con multas establecidas por la normativa electoral vigente.