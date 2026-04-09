A pocas horas de las elecciones generales, uno de los cargos de los que menos información tiene la ciudadanía vuelve a escena: el Parlamento Andino. Este domingo 12 de abril, los peruanos también elegirán a cinco representantes titulares y diez suplentes, aunque persisten dudas sobre su utilidad y funciones reales.

El Parlamento Andino (PA) es un órgano del Sistema Andino de Integración (SAI) que reúne a representantes de países que constituyen la Comunidad Andina (CAN): Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Teniendo su sede en la ciudad de Bogotá, Colombia.

“Tiene funciones deliberantes de evaluación y participación dentro del proceso de integración económica, comercial, cultural, democrática y educativa”, explicó la ONPE mediante una publicación en la web.

En el caso peruano, cada partido político presenta una lista de 16 candidatos, de los cuales solo cinco acceden como titulares.

En la cédula de votación, esta elección aparece en la última columna (quinta), permitiendo además dos espacios para el voto preferencial. Actualmente, la delegación peruana está encabezada por Gustavo Pacheco Villar, junto a otros parlamentarios elegidos para el periodo 2021-2026.

Cuestiona

Para el analista político Robert Villalba, la relevancia de este organismo es cuestionable.

“En la práctica, el Parlamento Andino no tiene mucha usabilidad, no tiene mucha contundencia en su trabajo”, señaló, al considerar que sus acciones no generan un impacto concreto en la ciudadanía y debería ser evaluada su existencia y tiempo de periodo.

Villalba explicó que este espacio nació con la intención de replicar modelos como la Unión Europea, buscando una integración política regional. No obstante, advirtió que ese objetivo no se ha concretado: “Lo que se reúne una o dos veces al año no tiene efectividad, no es vinculante, es más declarativo”, afirmó.

En ese sentido, el especialista planteó la necesidad de revisar su continuidad.

“Si no va a tener las funciones para las cuales se creó no serviría de nada seguir manteniendo este costo de representación”, sostuvo, abriendo el debate sobre si este organismo debe reformarse o incluso desaparecer, en medio de un proceso electoral donde muchos votarán sin conocer realmente su rol.