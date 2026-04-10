A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Terminal Terrestre de Arequipa registra un incremento en el costo de los pasajes hacia diversos destinos del país, debido a la alta demanda de viajeros que buscan trasladarse para ejercer su derecho al voto este domingo 12 de abril.

Como se conoce, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo, lo que ha generado un notable movimiento de pasajeros. En el caso de Arequipa, son más de 1.2 millones de electores que ejercerán esta labor.

COSTOS ELEVADOS

Debido a la demanda, los pasajes hacia Puno alcanzan los 70 soles y a Juliaca se expende desde 40 soles. Mientras que los viajes a Cusco se ofrecen desde los 80 soles. Al momento, el incremento es de aproximadamente el 50%.

En tanto, las tarifas hacia Tacna llegan a los 75 soles y hacia Moquegua a 45 soles. Hacia Puerto Maldonado, se vende desde 130 soles; a Desaguadero alcanza los 70 soles, y Espinar, entre 30 y 35 soles.

Uno de los destinos con mayor demanda es Lima, donde los precios oscilan entre 70 y 140 soles, dependiendo de la empresa de transporte y la comodidad (bus cama).

Entre otros destinos, el precio a Chivay es de 25 soles y a Caravelí es de 80 soles.