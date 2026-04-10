La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) informó que las actividades académicas correspondientes a hoy viernes 10 y lunes 13 de abril de 2026 se desarrollarán en modalidad virtual, en el marco del proceso electoral organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La disposición fue comunicada a través del Comunicado N.º 020-2026 emitido por el Vicerrectorado Académico, en el que se precisa que la decisión se tomó en coordinación con la Dirección General de Administración (DIGA).

AMBIENTES QUE SERÁN USADOS PARA VOTACIÓN

De acuerdo con el documento institucional, la medida responde a la disposición de los ambientes universitarios como locales de votación, por lo que se exhorta a docentes y estudiantes a adoptar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de las actividades académicas a través de las plataformas virtuales institucionales.

El comunicado señala que las clases se desarrollarán de manera virtual durante esas fechas para facilitar el desarrollo del proceso electoral.

Comunicado de la UNSA.