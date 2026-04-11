Los arequipeños que acudan a votar este domingo 12 de abril no tendrán que preocuparse por cortes de electricidad, debido a que la Sociedad de Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) activó su plan de contingencia para las Elecciones Generales 2026 y garantizó el suministro de energía en todos los locales de votación y en las sedes de los organismos del sistema electoral.

Entre las medidas, no se han programado cortes de energía ni trabajos de mantenimiento desde este sábado 11 hasta el lunes 13 de abril. Además, se dispuso la suspensión de intervenciones programadas en inmediaciones de las sedes donde se realizarán los procesos de recuento de votos en los días posteriores al proceso electoral.

Para responder ante cualquier eventualidad, SEL desplegará cuadrillas operativas en toda la región de Arequipa, las cuales permanecerán en alerta durante la jornada electoral.

Asimismo, desde SEAL indicaron que se han coordinado acciones de manera permanente con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).