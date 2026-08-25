Cerca de un centenar de árboles nativos fueron arrancados de raíz para abrir una carretera de aproximadamente dos kilómetros en Quequeña, afectando un área de 1,587 metros cuadrados. La intervención, realizada con maquinaria pesada, provocó la destrucción de ejemplares de yaro, molle y cahuato que, según las primeras estimaciones, tendrían más de 50 años.

El caso fue denunciado por vecinos del distrito, quienes alertaron sobre el retiro de las plantas en la zona hacia un lado de la trocha carrozable que se habilitaba.

Destruyen árboles nativos de 50 años para abrir carretera en Quequeña (Foto: Serfor)

Tras la denuncia, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Unidad Desconcentrada de Medio Ambiente de la Policía Nacional (Unidepma) inspeccionaron el viernes y abrieron un procedimiento administrativo sancionador contra la asociación de vivienda Quebrada Honda por el retiro de los árboles nativos sin autorización.

La vía intervenida tiene unos dos kilómetros de longitud y una extensión aproximada equivalente a tres carriles. En el área afectada fueron identificados yaros (Neltuma calderensis), molles (Schinus molle) y cahuatos (Tecoma fulva).

MULTA

Según el Serfor, el retiro de la vegetación constituye una infracción muy grave, de acuerdo con el Decreto Supremo 007-2021-MIDAGRI. La sanción económica puede ser desde 1 hasta 5000 unidades impositivas tirbutarias (UIT), dependiendo de la evaluación y los criterios de gradualidad establecidos en la normativa forestal. Cada UIT equivale a 5 mil 500 soles.

El caso tiene además una particularidad: en Quequeña está prohibida la tala y extracción del yaro, según la Ordenanza Municipal N.° 001-2025.

El yaro es una especie nativa de las zonas áridas de Arequipa y forma parte de la vegetación característica de sectores como Quequeña y Yarabamba. Los árboles con más años cumplen funciones ambientales como la protección del suelo, refugio y alimentación para fauna silvestre y conservación de la conectividad de los ecosistemas.